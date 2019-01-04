Malatya'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı
1 saat önce
Malatya'da kar yağışı sonrası kapanan 346 mahallenin yolu ulaşıma yeniden açıldı.
Malatya
'da kar yağışı sonrası kapanan 346 mahallenin yolu ulaşıma yeniden açıldı.
Yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar sonunda ekipler bugün itibariyle tüm yolları yeniden ulaşıma açtı.
Ulaşımın aksamaması için açılan yolların sık sık kontrol edildiği de belirtilerek kent içinde kritik noktalarda da buzlanmaya karşı tuzlama, solüsyon çalışmalarının belli periyotlarla yapıldığı kaydedildi.
Zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, çığ tehlikesinin yaşanabileceği noktalarda ise ekstra çalışmalar yapıyorlar. Yüksek kesimlere giden vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyaran yetkililer son 3 günde birçok acil çağrıya da müdahale edildiğini belirttiler. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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