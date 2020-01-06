Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldıMalatya'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Malatya'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Malatya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla öğleden sonra kapanan 226 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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