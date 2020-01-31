Malatya'da kar etkili oldu - Son Dakika
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Malatya'da kar etkili oldu

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Kent merkezinde ise bazı vatandaşlar araçlarının yerine toplu ulaşım araçlarını tercih ederek duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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