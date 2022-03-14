Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika

Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor

MALATYA Malatya'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran kar aralıksız yağmaya devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışının etkisini arttırdığı öğrenildi. Belediye ekipleri de alarma geçti. Kent merkezinde çalışma başlayan ekipler kırsal mahallelerde olumsuzlukların yaşanmaması adına ekipler çalışma başlattı

Vatandaşlar, yoğun kar yağışından memnun olduklarını belirterek, Malatya'da Mart ayının ortasında böyle yağış görmediklerini ve yağan karın kuraklığa iyi geleceğini ifade ettiler.

Yoğun yağan kar yağışına karşı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı. Yapılan uyarıya göre, "Bölgemizde havanın Adıyaman çok bulutlu; Malatya çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışı; Elazığ ve Tunceli çevrelerinde aralıklı kar yağışı; öğle saatlerinden sonra yer yer hafif kar yağışı; Bingöl ve çevrelerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir" denildi.