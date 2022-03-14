Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor

14.03.2022 10:39

Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyorMALATYA Malatya'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor

MALATYA Malatya'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran kar aralıksız yağmaya devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışının etkisini arttırdığı öğrenildi. Belediye ekipleri de alarma geçti. Kent merkezinde çalışma başlayan ekipler kırsal mahallelerde olumsuzlukların yaşanmaması adına ekipler çalışma başlattı

Vatandaşlar, yoğun kar yağışından memnun olduklarını belirterek, Malatya'da Mart ayının ortasında böyle yağış görmediklerini ve yağan karın kuraklığa iyi geleceğini ifade ettiler.

Yoğun yağan kar yağışına karşı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı. Yapılan uyarıya göre, "Bölgemizde havanın Adıyaman çok bulutlu; Malatya çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışı; Elazığ ve Tunceli çevrelerinde aralıklı kar yağışı; öğle saatlerinden sonra yer yer hafif kar yağışı; Bingöl ve çevrelerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir" denildi.

Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor
Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor
Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor

YORUMLAR
500
Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele devam ediyor Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele devam ediyor Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Türkiye, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da kar etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement