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Malatya'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

24.01.2022 21:40

Malatya'da kar etkisini sürdürüyorMALATYA Malatya'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

MALATYA Malatya'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Belediye ekipleri ana arterlerde temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Malatya'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran kar aralıksız yağmaya devam ediyor. Kış mevsiminin etkisini artırdığı günlerde ülke genelinde kar yağışlı havalar hakim olduğu gibi Malatya'da kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışından memnun olduklarını belirterek, uzun zamandır Malatya'da böyle yağış görmediklerini ve yağan karın kuraklığa iyi geleceğini ifade ettiler.

Yoğun yağan kar yağışına karşı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı. Yapılan uyarıya göre, "Bölge genelinde çok bulutlu aralıklarla kar yağışlı, akşam saatlerin kadar yoğun bir şekilde kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesin görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor
Malatya'da kar etkisini sürdürüyor
Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

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Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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