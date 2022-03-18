Malatya'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

18.03.2022 17:01

Malatya'da kar etkisini sürdürüyorMALATYA Malatya'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugünde etkisini sürdürdü.

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

MALATYA Malatya'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugünde etkisini sürdürdü.

Malatya'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezi ve kırsalda etkisini bugünde sürdürdü. Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kent genelinde hafta sonu da devam etmesi beklenirken, meteoroloji bölge geneli için zirai don uyarısında bulundu.

Malatya'da kar etkisini sürdürüyor
Malatya'da kar etkisini sürdürüyor
Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
500

Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement