MALATYA'DA KAR KALINLIĞI 60 SANTİMETREYİ BULDU - Son Dakika

MALATYA'da, bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında kentte kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Etkili olan kar yağışı Malatya'nın diğer kentlere bağlantısını sağlayan yollarda zaman zaman aksaklıklara neden oluyor. Malatya Adıyaman, Malatya Kayseri, Malatya Sivas kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanırken, verilen yoğun mücadeleyle yollar ulaşıma açılmaya devam ediyor. Yolların kapalı olması nedeniyle il dışına çıkmayanlar için yurtlar, misafirhaneler ve oteller açıldı. Kent genelinde 1069 kişi misafir ediliyor. İlçelerde ise ulaşım zaman zaman kapanıyor. İl genelinde kapanan 542 mahalle yolu için açma çalışmaları da devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bugün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de idari izinli sayıldı.

HASTANEYE YOLLAR AÇILDIKTAN SONRA ULAŞTIRILDI

Darende ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde rahatsızlanan Emine Güneş (85) karla kapanan yollarda ulaşım sağlanamadığından dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemedi. Güneş'in ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar küreme makinalarıyla yollar açılarak Emine Güneş, ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.