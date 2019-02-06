Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kar Küreme Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da Kar Küreme Aracı Devrildi: 1 Yaralı

30 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Kar Küreme Aracı Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi D.300 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları Karahan bakım evine ait Karip Çelik yönetimindeki 23 AP 831 plakalı kar küreme aracı, yolda çalışma yaptığı esnada buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada sürücü Karip Çelik araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Akçadağ, Kar, Malatya, 3. Sayfa
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