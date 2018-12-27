Malatya'da Kar Mağduriyeti Çalışmalarla Önleniyor

Malatya
'da kar yağışının mağduriyete yol açmaması için belediye ekipleri çalışma yapıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının mağduriyete yol açmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent merkezinde gün içinde aralıklarla devam eden ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıyor.
İlçelerde kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun çaba harcayan ekipler, kimi zaman yağış dolayısıyla tekrar tekrar aynı yolu açmak zorunda kalıyor.
Kent merkezinde de kar yağışına karşı önlemler alındı.
Kent merkezinde Karagöz, Konak
, Beydağı
, Yavuz Selim
, Kernek, Fırat, Yukarı Çöşnük ve Yıldıztepe
Mahallelerinde ekipler buzlanmaya karşı tuzlama ve solisyon çalışmaları yapıldı. Yeşilyurt
'ta karla mücadele çalışması
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, kar yağışının gündelik hayatı etkilememesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade etti.
Çınar, ekiplerin ilçe genelinde olumsuzlukların önüne geçmek için tedbir ve önlemlerin aldığını dile getirerek, 3 vardiya olarak 24 saat hizmet vereceklerini belirtti.
Kar yağışından dolayı alınacak tedbirleri önceden planladıklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz şu anda ilçemizin tüm bölgelerinde yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ekiplerimiz, önceden yapılan planlama doğrultusunda cadde ve sokaklarımızda kar küreme, tuzlama ve buzlanmayı önlemek için kar eritici solüsyon serperek yol ve kaldırımlarımızı vatandaşlarımızın rahat kullanacağı duruma getiriyor. Toplu taşıma güzergahları, okul ve hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola asla çıkmasınlar."