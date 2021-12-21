Malatya'da kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

MALATYA - Malatya'da kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılıyor. Dünden itibaren etkisini gösteren yağışlar nedeniyle şuan 15 mahallenin yolunun kapandığı belirtildi.

Kara kış tüm yurtta etkisini arttırırken Malatya'da da kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası dün 66 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapanan köy yollarının açılması için aralıksız çalışmalar sürüyor.

Yüksek kesimlerde 2 metreye varan kar kalınlığı nedeniyle ekipler yol açmada zaman zaman zorluk yaşasa da, kapalı yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açılıyor. Şuan için kent genelinde 15 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, ekiplerin bu bölgelerde ki yoğun mesaisi de sürüyor.