Malatya'da kar nedeniyle 157 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 157 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesinde 21, Arapgir'de 25, Arguvan'da 34, Battalgazi'de 4, Darende'de 13, Doğanşehir 6, Doğanyol'da 5, Hekimhan'da 16, Kale'de 6, Kuluncak'ta 3, Pütürge'de 18 ve Yazıhan'da 6 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

500 araç ve bin 300 personel, hala ulaşımın sağlanamadığı 157 mahallenin yolunu açmak için mesai harcıyor.