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Malatya'da kar nedeniyle 304 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 304 mahallenin yolu kapandı

27.01.2022 10:18
Malatya'da kar nedeniyle 304 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar yağışı dolayısıyla 304 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Malatya'da kar yağışı dolayısıyla 304 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 64, Arguvan'da 45, Battalgazi'de 39, Hekimhan'da 34, Akçadağ'da 33, Kale'de 22, Doğanyol'da 16, Yeşilyurt'ta 15, Yazıhan'da 13, Darende'de 11, Doğanşehir ve Kuluncak'ta 6'şar mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

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Yeşilyurt, Hekimhan, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da kar nedeniyle 304 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika
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