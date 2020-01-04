Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor

6 saat önce

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle 51 kırsal mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Malatya'da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor, System.String[]

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle 51 kırsal mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, en fazla kapalı yol Pütürge ilçesinde bulunuyor. Pütürge'de 25, Arapgir'de 15, Kale ve Arguvan'da 4, Battalgazi'de 2 ve Kuluncak'ta 1 olmak üzere toplam 51 köye ulaşım sağlanamıyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin 27 ekiple birlikte, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan kırsal mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. - MALATYA

Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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