Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Ekiplerin kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yollarda tuzlama çalışmaları sürüyor.

Porga bölgesindeki yüksek rakımlı Kozluk Mahallesi'nin kardan dolayı buzlanan yolu ekiplerce tuzlanarak ulaşıma açıldı.

Merkez Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ilçenin kırsal mahallelerinde etkisini gösterdi.

Malatya 'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

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