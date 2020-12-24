Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.
Merkez Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ilçenin kırsal mahallelerinde etkisini gösterdi.
Porga bölgesindeki yüksek rakımlı Kozluk Mahallesi'nin kardan dolayı buzlanan yolu ekiplerce tuzlanarak ulaşıma açıldı.
Ekiplerin kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yollarda tuzlama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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