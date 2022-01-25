Malatya'da kar nedeniyle çatı çöktü, 4 hayvan telef oldu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısının çökmesi sonucu 4 hayvan telef oldu.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beydağı Mahallesi'nde yaylada küçükbaş hayvan yetiştiren 53 yaşındaki Hüseyin Kopar ve ailesine ait ahırın çatısı kar yükünü taşıyamayarak çöktü.

Yolların kardan kapalı olması nedeniyle bulundukları yerden çıkamayan aile, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, 6 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaştı.

Ekipler, hayvanları çatısı çöken ahırdan çıkardı. Olayda hayvanlardan 4'ü telef oldu, yaklaşık 120'si kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kopar, uzun zamandır kentte bu kadar çok kar yağışı olmadığını belirterek, "Kar yağışıyla birlikte fırtınadan bir yere kıpırdayamadık. Ahırımızın çatısı çöktü. Durumumuzu Battalgazi Belediyesine aktardık. Sabahın ilk ışıklarından bu yana yoldalar. Nihayet bizlere ulaştılar. Canımızdan olacaktık. Yollarımız açıldı ve hayvanlarımızı şimdi aşağıda, akrabamızın ahırına indireceğim. Nisana kadar orada kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kopar ile bölgede mahsur kalan Hasan Kaya da kendilerini kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.