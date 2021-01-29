Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı - Son Dakika

Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı

29.01.2021 14:47

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar nedeniyle Doğanşehir'e bağlı Hudut Mahallesi'nde bir ahırın çatısı çöktü.

Ahırın sahibi Nihat Diken, AA muhabirine, "6 büyükbaş hayvanım çöken çatının altında kaldı ve yaralandı. Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı kurtardık. Çok şükür şimdilik telef olan hayvanım yok." dedi.

Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı
Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı
Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı
Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı

Doğanşehir, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan yaralandı - Son Dakika


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