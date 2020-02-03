Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, cuma gününden sonra kapanan 132 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Belediye ekipleri, deprem bölgelerinde ve kritik noktalarda olumsuzlukların önüne geçmek için tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıyor.

Tipi ve fırtınanın da etkili olduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, çığ tehlikesinin bulunduğu deprem bölgelerinde kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Malatya'nın Kuluncak, Darende ve Hekimhan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastalar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Kuluncak ilçesinde 75 yaşındaki Hürü Aslan ve Darende ilçesinde 57 yaşındaki Ali Osman Özbey'e kapanan yollar dolayısıyla ulaşamadı.

Karla mücadele ekipleri kapanan yollarda temizleme çalışmaları yaparak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Öte yandan Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli Mahallesi'nde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar karla mücadele ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı
Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]