Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
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Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, cuma gününden sonra kapanan 59 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde de çalışmalar aralıksız sürüyor.


Belediye ekipleri, deprem bölgelerinde ve kritik noktalarda olumsuzlukların önüne geçmek için tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıyor.


Tipi ve fırtınanın da etkili olduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, Pütürge ilçesi Erdemler Mahallesi'nde yola düşen çığı kısa sürede temizledi.

Malatya'nın Hekimhan, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastalar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Hekimhan ilçesi Delihasanyurdu Mahallesi'nde yüksek ateş rahatsızlığı bulunan 4 aylık bebeğe, kapanan yollar dolayısıyla ulaşamadı.

Karla mücadele ekipleri kapanan yollarda temizleme çalışmaları yaparak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesi Porga Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar ve Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde hastalara ulaşmaya çalışırken mahsur kalan sağlık ekipleri, karla mücadele ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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