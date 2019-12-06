Son Dakika Haberleri: Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı
Son Dakika Güncel Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 65 yaşındaki akciğer hastası, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 65 yaşındaki akciğer hastası, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Beydağı Mahallesi Balıkdere küme evleri mezrasında yaşayan 65 yaşındaki akciğer hastası Kamber Sezer, kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı evinde mahsur kaldı.

Hasta yakınlarının durumu bildirmesiyle yola çıkan 112 Acil Servis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Battalgazi Belediyesinden yardım istendi.

Karla kapanan yolu açmak için harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekibinin hastanın evine ulaşmasını sağladı. Hastanın bulunduğu eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kamber Sezer'i ambulansla hastaneye götürdü.

Battalgazi, Beydağı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca öldü Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan akciğer hastası kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]