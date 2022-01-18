Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Son Dakika

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Sertavul Geçidinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Diğer taraftan İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Çekici türü araçlar ise kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman- Mersin, Karaman- Konya ve Karaman- Ereğli kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.