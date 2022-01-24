Malatya'da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü - Son Dakika

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. İşyerinin kapalı olması bir faciayı önlerken, çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA