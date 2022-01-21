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Malatya'da kar nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya müdahale edildi - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya müdahale edildi

21.01.2022 12:25
Malatya'da kar nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya müdahale edildi

Malatya'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya paletli ambulans ve yolların ulaşıma açılmasıyla müdahale edildi.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya paletli ambulans ve yolların ulaşıma açılmasıyla müdahale edildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 18-19 Ocak'ta meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti diğer illere ve ilçelere bağlayan kara yollarında ulaşımda meydana gelen sorunların aşılması için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının 24 saat çalışma esasına göre devam ettiği belirtildi.

Malatya- Çelikhan, Malatya- Sincik ve Arguvan- Hekimhan kara yollarının araç trafiğine kapalı olduğu aktarılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait 20 ekipmanlı kamyon ve 7 greyder, mahalle yollarındaki çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve ilçe belediyelerine ait 218 iş makinesi ve 179 araçla devam ettiği ifade edildi.

Kent genelinde elektrik enerjisi, içme suyu ve doğal gaz arzında bir sorun yaşanmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acil sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın hastanelere ulaştırılmaları kapsamında 60 vakaya mahalle yolunun açılması suretiyle, 33 vakaya ise paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edilmiştir. İlimiz genelinde, yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan araç ve vatandaşımız bulunmamaktadır. İlimiz genelinde kar yağışının sona ermesiyle birlikte bazı yol kesimlerinde rüzgara bağlı tipi ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak buzlanma olayı meydana geldiğinden vatandaşlarımızın kapalı olan il kara yolları ile mahalle yollarında araçlarıyla trafiğe kesinlikle çıkmamaları, trafiğe açık olduğu belirtilen yollarda ise zorunlu olmadıkça ve kar tipi lastiği bulunmayan araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacak olan sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir, takoz, ilk yardım çantası ve çekici halat bulundurmaları, yolda mahsur kalan ya da acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları önemle rica olunur."

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Ambulans, Tragger, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da kar nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken 93 hastaya müdahale edildi - Son Dakika
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