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Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı - Son Dakika

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı

20.12.2021 17:36
Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı.

Malatya'da etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla ilgili ekipler, mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının başladığı andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapan ekipler, özellikle kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan, Battalgazi, Arguvan ve Doğanyol'da gün içerisinde 60 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, 13 ilçede ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallenin yolu açıldı - Son Dakika
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