Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan ambulans iş makinesi yardımıyla hastaya ulaştı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulans, iş makinesinin yardımıyla hastaya ulaştırıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Beğre Mahallesi'nde rahatsızlanan 16 yaşındaki Ayşe Çağla'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.
Çağla'nın evine gitmek için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yolu açmasıyla ambulans hareket edebildi.
Hastayı alan ambulansın, sorunsuz şekilde hastaneye ulaşması sağlandı.
Kaynak: AA
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