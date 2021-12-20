Kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle hastaneye girenken kapanan yolda mahsur kalan diyaliz hastası, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kırsalda yaşayıp haftanın belirli günü Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastalardan bazıları yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşadı.
Karabacak Mahallesi'nde tedavi için hastaneye gelen A.P'nin içerisinde bulunduğu otomobil, kapanan yolda mahsur kaldı.
Durumun bildirildiği Darende Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle yolu açtı.
Hastaneye ulaşan A.P, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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