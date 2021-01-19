Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına belediye yetişti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir köşesinde seferber olan karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Pütürge ilçesine bağlı Üçyaka ve Çamlıdere mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta taşıyan ambulansın imdadına yetişen ekipler, yolu açarak hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.