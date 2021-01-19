Malatya'da kar sevinci - Son Dakika

- Malatya'da kar sevinci

MALATYA - Malatya'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonrası şehir beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya'da da 2 gündür etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı alanlarda 1 metreyi bulan yağışlar kent merkezinde de 20 santime kadar ulaştı.

Kar yağışı sonrası merkezde bulunan Hürriyet Parkı ile kanalboyu caddelerinde ise ortaya kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı. Birçok vatandaş bu anları cep telefonu ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşırken, belediye ekipleri de kaldırımlar ve yolların temizlenmesi için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Kar yağışı bazı vatandaşları sevindirirken, bazıları ise kapanan yollar nedeniyle işe gidemedi.

Karın çilesini çeken belediye ekipleri ise kentte kar küreme ve temizleme işlerini aralıksız yürütüyor.