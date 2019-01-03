Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Malatya'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

6 dakika önce

Malatya merkez ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası ekipler yoğun şekilde karla mücadeleye başladı.

Malatya'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı, System.String[]
Malatya merkez ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası ekipler yoğun şekilde karla mücadeleye başladı.

Karla mücadele ekipleri kent merkezinde bulunan ana arterleri açık tutmak için büyük çaba sarf ederken, ana caddelerde ise vatandaşların rahat yürüyebilmesi için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Çok sayıda personel ve iş makinesiyle, kapalı olan mahalle ve mezralara ulaşmak için de yoğun çalışma yürütülüyor.

Okulların tatil edildiği bölgede kar ve soğuk havanın etkisi sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

"Biz de Kâr Etmiyoruz" Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:19:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]