Malatya'da Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Malatya merkez ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası ekipler yoğun şekilde karla mücadeleye başladı.

Malatya merkez ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası ekipler yoğun şekilde karla mücadeleye başladı.



Karla mücadele ekipleri kent merkezinde bulunan ana arterleri açık tutmak için büyük çaba sarf ederken, ana caddelerde ise vatandaşların rahat yürüyebilmesi için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Çok sayıda personel ve iş makinesiyle, kapalı olan mahalle ve mezralara ulaşmak için de yoğun çalışma yürütülüyor.



Okulların tatil edildiği bölgede kar ve soğuk havanın etkisi sürüyor. - MALATYA

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