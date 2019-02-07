Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kar Yağışı

Malatya'da Kar Yağışı

31 dakika önce

Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü, park ve bahçelerde güzel görüntüler oluşturdu.

Malatya'da Kar Yağışı, System.String[]
Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü, park ve bahçelerde güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Yağış sonrası beyaz örtüyle kaplanan Turgut Özal Tabiat Parkı'na gelen vatandaşlar, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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