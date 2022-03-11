Malatya'da kar yağışı - Son Dakika
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Malatya'da kar yağışı

11.03.2022 21:39

Malatya'da kar yağışı Malatya genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da kar yağışı

MALATYA - Malatya genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir ilçeleri başta olmak üzere kırsal kesimlerde yer yer 20 santimetreye ulaşan kar akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini gösterdi.

Bir süre yağmurla karışık sepken olarak düşen yağışların hafta sonu da sürmesi beklenirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise aralarında Malatya'nın da 5 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Malatya'da kar yağışı
Malatya'da kar yağışı
Malatya'da kar yağışı

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Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da kar yağışı - Son Dakika


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