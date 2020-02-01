Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi
6 saat önce
Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'nın Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:46 Kaynak: DHA
Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'nın Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.
Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda yaşayan aileleri olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çadırların kurulduğu alan beyaza büründü. Depremzedeler, çadırda yaşamının zor olduğunu söyledi.
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