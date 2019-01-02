Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Malatya
'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kar
yağışı sonucu çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken kara hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
Bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirip kar topu oynadı.
Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde ana caddelerde, rakımı yüksek mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:56 Kaynak: AA
Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor
Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz
Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Erdoğan, Samsun İl Başkanı'nın Görevden Alınmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu