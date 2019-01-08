Malatya 'Da Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
Malatya'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.
Malatya
'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Öte yandan Malatya'yı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Malatya'da yer yer etkili olacağını belirtti. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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