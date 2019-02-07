Son Dakika Haberleri: Malatya 'Da Kar Yağışı Etkili Oldu

Malatya 'Da Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Malatya 'da kar yağışı etkili olduMALATYA - Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

Malatya 'da kar yağışı etkili oldu

MALATYA - Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise, kapanan mahalle yolların açılması için çalışma başlattı. Öte yandan Malatya'yı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise Malatya'da kar yağışının karla karışı yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağını bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

Malatya, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:50:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya 'Da Kar Yağışı Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]