Malatya 'Da Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
Malatya 'da kar yağışı etkili olduMALATYA - Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.
Malatya
'da kar yağışı etkili oldu
MALATYA - Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise, kapanan mahalle yolların açılması için çalışma başlattı. Öte yandan Malatya'yı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler de çıkardı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise Malatya'da kar yağışının karla karışı yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağını bildirildi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:22 Kaynak: İHA
Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor
Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız