Malatya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: AA
Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.
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