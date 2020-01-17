Malatya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Malatya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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