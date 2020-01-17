Malatya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Malatya 'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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