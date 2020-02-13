Malatya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde ana caddelerde, rakımı yüksek mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kent merkezinde yaklaşık 30 santime ulaşan kar kalınlığı ilçelerde de etkisini gösteriyor.