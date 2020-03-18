Malatya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Malatya'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Malatya'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçak altlarında yağıştan korunmak için beklerken yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar ise şemsiye kullanarak kar yağışından korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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