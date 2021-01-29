Malatya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.
Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA
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