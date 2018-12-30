Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Malatya'da başlayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkisini gösteriyor.
Malatya
'da başlayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkisini gösteriyor.
Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde bir çok bölgede etkisini sürdürüyor. Özelikle ilçelerde daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zaman zaman güçlük çekiyor. Kar
yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Arguvan
ilçesinde bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken ilçe merkezinde de her yer beyaza büründü. Uzun bir aradan sonra kar yağışının etkili olduğu ilçede bu durum ise en çok üreticilerin yüzünü güldürüyor.
Yine Malatya- Kayseri
karayolu üzerinde yer alan Darende
ilçesinde de kar etkili olmaya devam ediyor. Yollarda tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilçe merkezinde bekliyor. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:17 Kaynak: İHA
Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
Son Dakika! Kadıköy'de Korkutan Yangın
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu