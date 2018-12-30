Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Malatya'da başlayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkisini gösteriyor.

Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Malatya'da başlayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkisini gösteriyor.

Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde bir çok bölgede etkisini sürdürüyor. Özelikle ilçelerde daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zaman zaman güçlük çekiyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Arguvan ilçesinde bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken ilçe merkezinde de her yer beyaza büründü. Uzun bir aradan sonra kar yağışının etkili olduğu ilçede bu durum ise en çok üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yine Malatya- Kayseri karayolu üzerinde yer alan Darende ilçesinde de kar etkili olmaya devam ediyor. Yollarda tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilçe merkezinde bekliyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:17 Kaynak: İHA

Sabah, Malatya, Kar, Güncel
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