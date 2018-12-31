Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Malatya'nın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Malatya'nın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının 2 gündür devam ettiği Darende ilçesinde vatandaşlar karın tadını çıkarıyor.



Malatya merkezde fazla etkili olmayan kar yağışı özellikle ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Bu ilçelerin başında yer alan Darende'de aralıksız yağan kar tüm ilçeyi beyaza bürüdü.



Geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının daha fazla olması başta üreticiler olmak üzere herkesi mutlu ediyor. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, okulların tatil olması ile öğrenciler de karın keyfini çıkarıyor.



İlçede bulunan Tohma çayında kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bırakıyor. - MALATYA

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