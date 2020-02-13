Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Malatya'da dün başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Malatya'da dün başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İl genelinde yüzlerce ulaşım yerinin yolu kapanırken, kent merkezinde de uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar çok yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.


Malatya'da dün akşam itibariyle başlayan ve aralıksız yağan kar nedeniyle okullar bugün kent genelinde tatil edilirken, ekipler de kapanan yolları açmak için mücadele veriyor. Yıllar sonra kent merkezine 30 santimi aşan kar yağışının olması nedeniyle de hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekerken, özellikle sokak aralarında birçok araç karda mahsur kaldı.


Ana arterlerde kar küreme çalışmaları sürerken, belediye ekipleri de kaldırımları temizliyor. Vatandaşlar uzun yıllar sonra kent merkezinde bu kadar yoğun kar yağışı gördüklerini belirtti. İş yeri sahipleri dükkanlarının önünü temizlerken, bazı çalışanlar da karın keyfini çıkardı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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