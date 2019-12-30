Malatya'da kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 29 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 29 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 4, Arapgir'de 6, Arguvan'da 1, Battalgazi'de 4, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 3, Pütürge'de 6, Yazıhan'da 1 olmak üzere toplam 29 mahalle ile kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, bugün kardan kapanan 54 mahallenin toplam 1100 kilometrelik yolunu açtı.

Ulaşımın sağlanamadığı kırsal mahallelerin toplam 540 kilometrelik yolunun açılması için karla mücadele ekipleri, iş makinalarıyla çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan dün öğle saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Malatya-Pütürge kara yolunun Kubbe Dağı geçidinin, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu binek araçlar için ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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