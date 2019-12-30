Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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