Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı
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