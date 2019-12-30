Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı-2 - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı-2

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı-2.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı-2

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 82 mahalle ulaşıma kapandı-2

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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