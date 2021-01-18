Kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Kar yağışı ulaşımı aksattı

18.01.2021 04:29

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri kara yolu yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Malatya- Kayseri kara yolu yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D 300 kara yolunun Karahan geçidi ve Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışına yakalanan bazı tır ve yolcu otobüsleri, kaygan zemin dolayısıyla yolda kaldı.

Hem ilçe girişinde hem de ilçe çıkışında, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermeyen Darende Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Malatya-Kayseri yolunu bir süreliğine çift yönlü trafiğe kapattı.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan yolları uzun uğraşlar sonucu açmasıyla trafik tekrardan kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Kar yağışı ulaşımı aksattı
Kar yağışı ulaşımı aksattı
Kar yağışı ulaşımı aksattı
Kar yağışı ulaşımı aksattı

Hisarcık, Kayseri, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi         
01:34
Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi         
23:28
Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak         
21:42
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu         
20:38
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu         
16:19
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu         
08:48
Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 05:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei