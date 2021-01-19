Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

19.01.2021 00:04

Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı Malatya'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

MALATYA - Malatya'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Malatya'da dün gece saatlerinde başlayan bugünde etkisini artıran kar yağışı halen aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı kent genelini beyaza bürürken özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle yollardaki sürücülere güçlük yaşattı.

Hava koşulları nedeniyle ilerlemede güçlük çeken bazı araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla yola devam edebildi.

Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının bir süre daha kent genelinde etkisini sürdüreceği belirtildi.

Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Malatya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Malatya'da kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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