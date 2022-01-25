MALATYA'DA KAR YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYAN 2 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ - Son Dakika

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kar yükünü taşıyamayan 2 evin çatısı çöktü.

Kentte son 1 haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Gündüzbey ve Özalper Mahallesi'nde bulunan iki evin çatısı kar yüküne dayanamayarak çöktü. Yaralanan kimsenin olmadığı çökmeyle evlerde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri de iki çöken bölgeye giderek tehlikeye yol açmaması için çatının kalan parçalarını temizledi.

Öte yandan kentte bazı işyerlerinin de çatısında çökme yaşandı.