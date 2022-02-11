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Malatya'da kara saplanan greyder vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Malatya'da kara saplanan greyder vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

11.02.2022 17:01
Malatya'da kara saplanan greyder vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde kara saplanan greyder, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kara saplanan greyder, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

İlçede dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahallelerdeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye 27 kilometre mesafede bulunan Karabacak Mahallesi'nde kapanan yolu açmaya giden Malatya Büyükşehir Belediyesine ait greyder kara saplandı.

35 haneli mahallenin sakinleri, kara saplanan greyderi bulunduğu yerden çıkarmak için küreklerle karı temizledi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından greyder saplandığı yerden kurtarıldı.

Greyder daha sonra mahalle yolunun kapalı kalan kısmını ulaşıma açarak ilçeye döndü.

Malatya'da kara saplanan greyder vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

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Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kara saplanan greyder vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kara saplanan greyder vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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