Malatya'da karantina kararına uymayan kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Ekipler, 2 bin 82 kişiyi maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarırken iş yerlerini de denetledi.

Çalışmalar kapsamında 19 kişiye maske takmamaktan işlem yapan ekipler, karantina kararına uymayan bir kişiyi de işleminin ardından yurda yerleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 92 motorize ekip, 474 personelin katılımıyla denetimlerini sürdürüyor.

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