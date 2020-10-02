Malatya'da karantina kararına uymayan kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararına uymayan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 92 motorize ekip, 474 personelin katılımıyla denetimlerini sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında 19 kişiye maske takmamaktan işlem yapan ekipler, karantina kararına uymayan bir kişiyi de işleminin ardından yurda yerleştirdi.
Ekipler, 2 bin 82 kişiyi maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarırken iş yerlerini de denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:29 - Kaynak: AA
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